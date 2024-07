Ancora una cessione registrata in casa Inter, dove a salutare definitivamente è Lucia Pastrenge, centrocampista classe 2002 arrivata in nerazzurro nel 2018 e reduce da tre stagioni al Como in prestito. Rientrata dal vicino club comasco, la 22enne si trasferisce a titolo definitivo alla Fiorentina. A rendere ufficiale il passaggio in Viola sono i club attraverso i canali ufficiali:

"FC Internazionale Milano comunica la cessione di Lucia Pastrenge: la centrocampista classe 2002 si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo" si legge nella nota di Inter.it.

Comunicato al quale fa seguito quello della Fiorentina che "comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della calciatrice Lucia Pastrenge. Il nuovo capitolo per la monzese è a Firenze: per lei il Viola della Fiorentina fino al 30 Giugno 2026".