Elisa Polli, l'eroina del successo dell'Inter Women di Gianpiero Piovani contro la Juventus arrivato all'ultimissimo respiro di un match clamoroso, è stata inserita nella formazione ideale della quinta giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. La 25enne marchigiana è stata scelta anche perché "tra le giocatrici che hanno segnato un gol in questa giornata di Serie A, la nerazzurra è quella che ha disputato meno minuti, con la rete segnata grazie all'unico tiro effettuato, secondo i dati Opta.

Insieme a lei, dentro anche Martina Tomaselli, autrice del gol del momentaneo 1-1 anche lei con la sua unica conclusione in porta e nominata miglior giocatrice della gara, e il difensore Marija Ana Milinkovic, che è stata la giocatrice che in questa giornata di campionato ha effettuato più tocchi (100, almeno 10 più di qualsiasi altra) e – tra i difensori – una delle tre con più duelli aerei vinti (quattro come Pettenuzzo e Pisani).