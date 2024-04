Annamaria Serturini è la seconda protagonista di 'My Story', il nuovo format di Inter TV in cui le calciatrici della Prima Squadra femminile nerazzurra si raccontano. Nel corso dell'intervista, la centrocampista ha raccontato il suo amore per il calcio che l'ha portata fino a qui: "Mia mamma ha provato in tutti i modi a farmi cambiare sport, indirizzandomi verso la danza il tennis, ma giustamente io avevo questa passione innata da piccola, prendevo a calci qualsiasi cosa rotolasse - il suo ricordo -. La mia fortuna è stata la voglia di arrivare, la determinazione è la mia qiualità migliore. I giorni liberi li dedico alla cura dei dettagli che poi fanno la differenza. Anche oggi arrivo un'ora prima e vado via un'ora dopo al campo perché so dove voglio arrivare. Questo è solo l'inizio, ho tanti obiettivi da raggiungere".