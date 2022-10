Dopo la nuova pausa per gli impegni della Nazionale, l'Inter Women di Rita Guarino capolista della Serie A tornerà in campo per un appuntamento di prestigio: sabato 15 ottobre è infatti in programma il derby col Milan. Sfida importante che godrà anche della vetrina nazionale offerta da La7, che trasmetterà l'incontro in diretta a partire dalle ore 14.