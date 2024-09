Rachele Baldi, nuova numero uno dell'Inter Women, racconta le sue sensazioni per l'arrivo in nerazzurro nella consueta intervista rilasciata ad Inter TV: "Ho trovato subito un ambiente positivo. Sono serena e non vedo l'ora di cominciare questa nuova esperienza".

Se potessi descrivere in una parola cosa rappresenta l'Inter, quale useresti?

"In una parola, bambina. Perché fin da bambina avevo come idolo Francesco Toldo che giocava nell'Inter. Da lì è nata la mia passione per il calcio, il ruolo di portiere e per l'Inter".

Come ti descriveresti?

"Un portiere all'attacco, che esce molto con coraggio e mi piace attaccare il pallone".

Che annata ti aspetti?

"Un'annata dove toglierci tante belle soddisfazioni".