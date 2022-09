Dopo il 3-3 rimediato contro la Juventus, le Inter Women di Rita Guarino torneranno in campo sabato 17 settembre contro il Pomigliano. L'allenatore delle campane, Nicola Romaniello si prepara alla sfida: "Dobbiamo migliorare diversi aspetti ma si parte da quanto di buono è stato fatto. Per l’impegno e l’abnegazione le ragazze meritano un plauso. Con il lavoro stiamo sopperendo a tanti gap - ha detto a proposito del difficile inizio stagionale registrato fino a questo momento -. L'Inter sarà un impegno proibitivo sicuramente. Le nerazzurre sono un’ottima squadra. Andremo a fare la nostra onesta partita, cercando di combattere come nella sfida con la Sampdoria. Speriamo di tornare a casa con un risultato positivo".