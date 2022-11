La Nazionale italiana Femminile, a un mese dal ko con il Brasile, è pronta a tornare in campo per disputare le ultime due amichevoli del 2022: venerdì 11 novembre, allo stadio ‘Guido Teghil’ di Lignano Sabbiadoro, le azzurre affronteranno l’Austria, mentre due giorni dopo voleranno a Belfast dove martedì 15 novembre è in programma la sfida con le padrone di casa dell’Irlanda del Nord. Per l'occasione, la ct Milena Bertolini ha convocato 25 calciatrici, tra cui tre interiste, per il raduno in programma domenica prossima a Coverciano. L’elenco: