La divisione femminile della FIGC ha reso note le date ufficiali del nuovo campionato Primavera 1, al via a partire dal prossimo 17 settembre per le giovanili dell'Inter Women, impegnate in trasferta contro l'Arezzo nel match d'esordio. Alla seconda giornata spazio subito al "Derby d'Italia", mentre proprio come la prima squadra maschile anche le giovani ragazze nerazzurre affronteranno il derby contro il Milan alla quarta giornata di campionato. Questo il calendario completo:

1^ GIORNATA (andata 17.09.23 - ritorno 21.01.24):

Arezzo vs INTER;

2^ GIORNATA (andata 01.10.23 - ritorno 28.01.24)

INTER vs Juventus;

3^ GIORNATA (andata 15.10.23 - ritorno 4.02.24)

INTER vs Hellas Verona;

4^ GIORNATA (andata 22.10.23 - ritorno 11.02.24)

Milan vs INTER;

5^ GIORNATA (andata 5.11.23 - ritorno 18.02.24)

INTER vs Fiorentina;

6^ GIORNATA (andata 12.11.23 - ritorno 3.03.24)

Roma vs INTER;

7^ GIORNATA (andata 19.11.23 - ritorno 10.03.24)

INTER vs Sampdoria;

8^ GIORNATA (andata 26.11.23 - ritorno 17.03.24)

Parma vs INTER;

9^ GIORNATA (andata 10.12.23 - ritorno 14.04.24)

Lazio vs INTER;

10^ GIORNATA (andata 17.12.23 - ritorno 21.04.24)

INTER vs Sassuolo;

11^ GIORNATA (andata 14.1.24 - ritorno 28.04.24):

San Marino vs INTER.