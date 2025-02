Il 2025 della Nazionale Under 19 femminile inizia dalla Spagna e dal La Nucía International Tournament. Le ragazze di Nicola Matteucci saranno impegnate in due partite rispettivamente sabato 22 febbraio alle 15 contro la Germania e martedì 25 alle 12 contro la Danimarca, in un torneo che vedrà in campo anche Norvegia, Francia e Svezia.

Per l'Italia saranno le prove generali in vista del Round 2 di qualificazione all'Europeo, che le Azzurrine giocheranno in casa dal 2 all'8 aprile contro Svezia, Slovacchia e Bielorussia, con in palio un posto nella fase finale in programma dal 15 al 27 giugno in Polonia. Per il La Nucía International Tournament, Matteucci ha convocato 22 calciatrici, che si raduneranno nella mattinata di lunedì 17 in un hotel di Roma, per poi partire mercoledì 19 alla volta della Spagna.

L'ELENCO DELLE CONVOCATE

Portiere: Elena Belli (Cesena), Emma Mustafic (Juventus), Sabrina Nespolo (Sampdoria);

Difenditrici: Carolina Bertora (Juventus), Martina Cocino (Juventus), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Juventus), Emma Lombardi (Fiorentina), Arianna Pieri (Fiorentina), Martina Tosello (Juventus);

Centrocampiste: Jessica Ciano (Inter), Maya Cherubini (Fiorentina), Paola Fadda (Inter), Manuela Perselli (Sassuolo), Sofia Testa (Cesena), Marta Zamboni (Juventus);

Attaccanti: Eleonora Ferraresi (Juventus), Emma Girotto (Sassuolo), Giada Pellegrino Cimò (Sampdoria), Manuela Sciabica (Napoli Femminile), Carolina Tironi (Cesena), Rosanna Ventriglia (Roma)

Staff - Tecnico: Nicola Matteucci; Capodelegazione: Patrizia Recandio; Metodologo: Fabio Andolfo; Assistente tecnico: Silvia Piccini; Preparatore atletico: Vincenzo Piermatteo; Preparatore dei portieri: Mattia Volpi; Match analyst: Nicolò Tolin; Medici: Michela Cammarano, Domenico Paolicelli; Fisioterapista: Federica Ferro; Nutrizionista: Vito Flavio Valletta; Segretari: Luca Gatto, Aurora Leo

La Nucía International Tournament - Il programma

Sabato 22 febbraio

Ore 12: Norvegia-Danimarca

Ore 15: Germania-ITALIA

Ore 17: Francia-Svezia

Martedì 25 febbraio

Ore 12: ITALIA-Danimarca

Ore 15: Norvegia-Francia

Ore 18: Germania-Svezia