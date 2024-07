"Cara inter, Che storia incredibile la nostra vero? 14 anni fa sei entrata nella mia vita e l’hai fatto in punta di piedi. Non avevo idea di dove mi avresti portata, ma avevo la certezza che con te sarei stata una bambina felice. In 14 anni cambiano infinite cose, tutto si muove e si trasforma attorno a noi, ma tu no. Tu sei sempre stata lì".

Inizia così la lettera emozionante pubblicata su Instagram da Marta Pandini dopo il suo passaggio dall'Inter alla Roma. "Mi hai cresciuta. Mi hai insegnato ad essere leale con me stessa e con gli altri, ad aver coraggio senza temere di fallire, ad essere determinata per ottenere ciò che desidero, ad essere paziente, ad aver fiducia nell’altro, ad essere altruista, positiva e con un’infinita voglia di crescere ogni giorno - si legge -. Ma la cosa più bella che mi hai donato sono state le persone. A tutte le mie compagne di questo lunghissimo viaggio, a tutto lo staff, ai mister, ai dirigenti, ai magazzinieri, ai tifosi e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo cammino voglio dire grazie perché ogni loro piccolo gesto ed ogni loro parola faranno sempre parte di me. Cara inter, ti sarò per sempre riconoscente perché mi hai insegnato che il calcio è come la vita e quello che conta veramente alla fine è solo una cosa, essere felice. Vi voglio bene, Marta".