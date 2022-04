ll commissario tecnico della Nazionale italiana, Milena Bertolini , ha selezionato Francesca Durante e Tatiana Bonetti per le gare di la qualificazione al Mondiale 2023. Le nerazzurre saranno impegnate dal 3 al 13 aprile, per le sfide contro Lituania e Svizzera.

Henrietta Csiszàr ha ricevuto la convocazione dalla Nazionale ungherese per la gara di qualificazione al Mondiale contro le isole Far Oer e per la partita amichevole contro il Brasile che l'Ungheria disputerà a San Pedro del Pinatar.

Il commissario tecnico della Norvegia ha convocato Anja Sønstevold per gli impegni della Nazionale norvegese con Kosovo e Polonia. La nerazzurra sarà impegnata dal 4 al 13 aprile con le gare di qualificazione al prossimo Mondiale.