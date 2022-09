Per l’Inter Woman di Rita Guarino neanche il tempo di iniziare la stagione e assaporare il successo contro il Parma, che la serie A femminile si ferma perché l’Italia sarà impegnata contro Moldova (2 settembre) e Romania (6 settembre), con Flaminia Simonetti e Francesca Durante tra le azzurre convocate dal CT della nazionale azzurra Milena Bertolini.

Oltre alle due azzurre, Stefanie Von Der Gragt si aggregherà alla nazionale olandese per preparare le sfide con Scozia e Islanda. Henrietta Csiszár, invece, è stata convocata dall’Ungheria che sfiderà Spagna e Gibilterra, mentre Tabitha Chawinga sarà impegnata con la Nazionale del Malawi per il Torneo COSAFA Women Tournament che si disputerà in Sud Africa. Con la Norvegia presente il laterale difensivo Anja Sønstevold, contro Belgio e Albania.