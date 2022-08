Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, ha convocato le interiste Francesca Durante e Flaminia Simonetti per le gare di qualificazione al Mondiale 2023. Le nerazzurre saranno impegnate dal 28 agosto al 6 settembre per le gare contro Moldova (2 settembre) e Romania (6 settembre).

Sono dodici in tutto le giocatrici interiste nerazzurre tra Nazionali maggiori e giovanili per i vari impegni in programma nei prossimi giorni. L'elenco completo:

Henrietta Csiszár è stata convocata dalla Nazionale ungherese, con la quale sarà impegnata dal 29 agosto al 6 settembre. L'Ungheria giocherà nelle qualificazioni al Mondiale contro la Spagna, per poi affrontare Gibilterra in amichevole.

Tabitha Chawinga ha ricevuto la convocazione dalla Nazionale del Malawi per il Torneo COSAFA Women Tournament che si svolgerà in Sud Africa. La nerazzurra sarà impegnata dal 29 agosto al 6 settembre.

Il Tecnico Federale della Nazionale italiana Under 23 Nazzarena Grilli ha convocato quattro nerazzurre: si tratta di Beatrice Merlo, Elisa Polli, Alice Regazzoli e Chiara Robustellini, che saranno impegnate dal 31 agosto al 6 settembre.

Sono due le nerazzurre convocate da Selena Mazzantini, Tecnico Federale dell'Italia Under 19. Francesca Colonna e Beatrice Toffano saranno impegnate dal 29 agosto al 6 settembre. Per la Nazionale Under 19 due amichevoli in programma, contro la Svizzera e l'Olanda.