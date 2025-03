Torna in campo dopo un lungo periodo di pausa l'Inter Women di Gianpiero Piovani, che inaugurerà domani la sua Poule Scudetto sfidando la Roma di Alessandro Spugna. Gara che la grande ex Annamaria Serturini presenta ai microfoni di Inter TV: "Finalmente ricomincia il campionato, visto che noi eravamo ferme la scorsa settimana. Non vediamo l'ora di iniziare; ci aspetta una grandissima partita. Sappiamo che gara hanno fatto con la Juventus, noi ci siamo ritrovate post-Nazionale lavorando sugli errori fatti nelle partite precedenti per non farli più e per lavorare sui nostri punti di forza".

Che percorso è stato e come commenti la fase uno?

"Sicuramente è stato un percorso positivo, abbiamo avuto qualche partita dove potevamo fare meglio ma tirando le somme è stata una fase positiva. Abbiamo dato tutte il massimo ma possiamo dare ancora di più con l'aiuto di mister e staff tecnico. La voglia di fare bene c'è e tutte insieme faremo del nostro meglio".

Quali caratteristiche vanno messe in campo nella Poule Scudetto?

"Una su tutte, la determinazione e la voglia di fare bene andando oltre le difficoltà. Poi non deve mancare mai il sorriso, perché il sorriso ti fa vivere bene tutte le situazioni".

Quanto conta partire subito col piede giusto?

"Sicuramente è la partita che tutti voglliono giocare. Anche loro avranno il dente avvelenato dopo la sconfitta di Torino, ma noi vogliamo guardare il nostro. Vogliamo lavorare e prendere le cose positive qualunque sia il risultato per far sì che la nostra Poule Scudetto possa andare al meglio possibile".