Marcos Cafu, leggenda del calcio brasiliano, è rimasto piacevolmente sorpreso dal primo esperimento del Mondiale per Club allargato a 32 squadre voluto fortemente da Gianni Infantino. presidente della FIFA: "Penso che sia stato meraviglioso, è stato fantastico - il pensiero espresso dall'ex Milan a un evento FIFA in quel di New York -. Voglio congratularmi con la FIFA per aver organizzato un torneo così importante con le potenze del calcio mondiale. Questo significa che tra quattro anni ogni club vorrà partecipare perché avrà visto quanto è competitivo, quanto sono competitivi i club, quanto la FIFA sta investendo nel buon calcio e nell'integrità del calcio mondiale, e penso che questo sia molto importante. Congratulazioni alla FIFA per l'iniziativa".