Hillary Diaz, ufficializzata quest'oggi come nuovo acquisto dell'Inter Women, si presenta con la canonica intervista a Inter TV: "Sono molto entusiasta, non vedo l'ora di cominciare a giocare con questa squadra. L'Inter è un'opportunità che significa tanto per me, volevo un grande club europeo e penso che gli obiettivi qui siano molto interessanti e mi faranno migliorare. La Serie A è un buon campionato, voglio migliorare molto in questa squadra. Il mio ruolo? Sono centrocampista e centrale difensiva, sono una giocatrice che vuole avere la palla, mi sento molto a mio agio palla al piede; questo è il mio modo di giocare e di essere".