Rita Guarino, coach dell'Inter Women, commenta la vittoria contro la Juve ai microfoni di Rai Sport: "Prima della partita ho chiesto alle ragazze di insegnarmi a battere la Juventus visto che non c'eravamo ancora riuscite. Abbiamo messo in campo la qualità, la determinazione e la consapevolezza nei nostri mezzi che non eravamo mai riuscite a esprimere, poi abbiamo speso tanto nel secondo tempo ma abbiamo ottenuto questo risultato che ci permette di fare un passo avanti. In questa Poule Scudetto avevo chiesto di dare il massimo per reggere una qualità che diventa sempre più alta; è importante fare certe prestazioni, oggi siamo state ripagate mentre a volte non è stato così".

Guarino che ha battuto la squadra con la quale ha vinto tanto in passato: "L'affetto c'è sempre, ma ora c'è un percorso. Non avevamo ancora battuto la Juve, stasera questo successo è importante per questo motivo".