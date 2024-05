Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Sampdoria e Spal, si è espresso ai microfoni di Sportitalia su Sebastiano Esposito parlando in toni lusinghieri dell'attaccante di scuola Inter oggi in blucerchiato: "Si è guadagnato l'amore dei tifosi doriani soprattutto con le prestazioni e l’atteggiamento, oltre che per i gol e gli assist. Per la partecipazione emotiva alle partite, si è calato nella parte con anima e corpo. Uno con quelle qualità che si batte in quella maniera diventa un esempio trainante e trascinante per i compagni, giustamente idolatrato dai tifosi”.