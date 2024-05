Germana Panzironi, presidente della Covisoc, parla a La Repubblica di quanto sta accadendo con la possibile creazione dell'Agenzia governativa sui conti del calcio. "I nostri pareri sono basati su atti oggettivi e pubblici - ricorda - Non mi esprimo su un’iniziativa di un governo legittimamente votato. Ma noi facciamo un controllo documentale e formale su regolamenti approvati dal Coni, che è un ente pubblico e diamo pareri su cui decide la Figc. Tutto è perfettibile, io sono alla Covisoc da 4 mesi e per quello che mi risulta non ci sono problemi o criticità. Essendo solo una commissione tecnica nell’ordinamento sportivo Covisoc non ha poteri ispettivi e funzioni pubblicistiche. In questo assetto, c’è certamente qualcosa che è possibile oliare".