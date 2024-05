Dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Simone Inzaghi, l'Inter si è ritrovata oggi per cominciare la preparazione verso la gara contro il Frosinone, in programma venerdì sera allo Stirpe. La prima seduta d'allenamento della settimana si è svolta nel pomerigio col gruppo al completo, ad eccezione di Francesco Acerbi, ai box per pubalgia, che ha lavorato a parte.