La Roma femminile campione d'Italia vince anche contro l'Inter Women e festeggia il titolo davanti ai suoi tifosi. Dopo il match del 'Tre Fontane' il tecnico Alessandro Spugna parla ai canali ufficiali del club capitolino: "È un periodo in cui facciamo divertire la gente, perché ci sono tanti gol. È un'altra vittoria, ed è importante. In questa partita ci sono tante cose, che ci portiamo a casa: la reazione, la voglia di andare a recuperare il risultato. Adesso dobbiamo recuperare le energie, perché qualche calciatrice è veramente stanca, e poi dobbiamo preparare la finale di Coppa Italia. Questo è l'obiettivo, oltre a fare bene nelle gare che ci rimangono".

Il primo caldo può avere inciso nel corso della gara?

"Non te lo so dire, perché può avere inciso anche per l'Inter. Abbiamo commesso qualche disattenzione e abbiamo preso dei gol. Questo non mi piace. Quello che mi piace è che a tratti ci siamo espresse bene, abbiamo creato tante situazioni favorevoli e avremmo potuto fare qualche gol in più. Portiamoci a casa un'altra vittoria, perché vuol dire che mentalmente ci sei".