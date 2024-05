È il 3-4-3 il modulo scelto per formazione ideale del turno infrasettimanale della Serie A Femminile. Nella Top 11 spazio anche per due giocatrici dell'Inter Women dopo il pareggio beffa ottenuto in casa con la Fiorentina: si tratta del difensore Beatrix Fordos e della centrocampista Lina Magull, autrice del gol del momentaneo 1-0. Fordos entra nelle migliori per avere effettuato 11 respinte difensive, almeno tre più di qualsiasi altra giocatrice. "Tra i difensori inoltre, nessuna ha vinto più duelli aerei dell’ungherese (quattro come Mesjasz e Oliviero)", spiega la Divisione Femminile della FIGC.

La centrocampista tedesca è stata invece quella con più palloni giocati nell’area di rigore avversaria in questo turno di Serie A (sei) e una delle due con più tiri nello specchio (tre come Karlernäs).