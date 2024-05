L'attaccante del Milan Gloria Marinelli, lo scorso anno all'Inter, ha parlato così ai microfoni di Radio Serie A: "Quando vai in campo sai di essere il Milan, e questo lo sanno anche le avversarie - ha esordito -. Sento che lo percepiscono. Anch'io lo avvertivo da avversaria, quando giocavo con l'Inter, mi preoccupavo quando il derby stava per arrivare. E infatti non a caso per il prosieguo della mia carriera ho scelto il Milan. Senti la sostanza addosso".

È stata una stagione complicata per la giocatrice: "Non ho giocato molto, ma lo accettiamo e guardiamo avanti. Credo sia stato l'anno di crescita per me. Quando le cose vanno bene allora è facile per tutti, fai gol e assist. Quando invece vanno male, devi guardarti allo specchio e capire cosa non va e in quel momento avviene la crescita. Non ci aspettavamo questa stagione. Se ripenso alla pre-season, abbiamo fatto grandissime prestazioni contro PSG, Atletico Madrid, squadre forti. Ci aspettavamo perciò una posizione in classifica migliore di questa, ci sono state cose che non hanno funzionato, doveva andare così, ma un anno di questo tipo ci aiuta a capire cosa l'anno prossimo non dovremo fare e su cosa lavorare per essere più forti. Nel momento più duro ci siamo guardate in faccia, ci siamo dette: ok siamo in poule retrocessione, cosa possiamo fare per onorare questo club e il nostro lavoro? L'unico modo era quello di vincere tutte le partite e sta andando molto bene. Abbiamo pareggiato l'ultima ma ci può stare, perché ci sono squadre toste. Ogni partita ci sta insegnando qualcosa", ha concluso.