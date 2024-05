Ottava giornata della Poule Scudetto per l'Inter Women, oggi alle 12.30 in campo in trasferta nella sfida contro le campionesse d'Italia della Roma. Queste le formazioni ufficiali scelte da Alessandro Spugna e Rita Guarino:

ROMA (4-3-3): 12 Ceasar; 22 Sonstevold, 6 Valdezate, 32 Linari, 2 Minami; 8 Kumagai, 10 Giugliano, 20 Greggi; 17 Pilgrim, 7 Viens, 11 Haavi. A disposizione: 52 Merolla, 87 Ohrstrom, 3 Di Guglielmo, 9 Giacinti, 18 Glionna, 21 Tomaselli, 23 Feiersinger, 51 Troelsgaard, 56 Pellegrino Cimo. Coach: Alessandro Spugna.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thogersen, 3 Bowen, 19 Alborghetti, 14 Robustellini; 24 Milinkovic, 27 Csiszar, 23 Magull; 11 Bonfantini, 9 Polli, 7 Bugeja. A disposizione: 12 Piazza, 4 Pedersen, 8 Pavan, 10 Bonetti, 18 Pandini, 20 Simonetti, 43 Tironi, 55 Tomter, 99 Jelcic. Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Giuseppe Manzo

Assistenti: Robilotta - Macripò

Quarto ufficiale: Pasuccio