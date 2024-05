L'attaccante dell'Inter Women Agnese Bonfantini è la nuova protagonista del format di Inter TV 'My Story', dove si è raccontata a tutto tondo svelando di avere vissuto anche dei momenti di debolezza: Molto spesso non mi sono sentita all’altezza, ma devo dire che quest’anno mi sento proprio una calciatrice diversa, molto più concreta. Mi hanno sempre detto che ero un po’ discontinua, ma sto cercando di lavorare sulla discontinuità. Ogni persona ha le proprie idee e bisogna accettarle; per molti non ero all’altezza, per altri si. Dipende tutto dall’ambiente in cui ti trovi".

Bonfantini spiega anche qual è il pregio del gruppo nerazzurro: "La qualità più grande secondo me è la bontà delle persone che ci sono in squadra, siamo veramente tutte ragazze perbene e quando non ci sono invidie o doppie facce si riesce ad arrivare in alto“.