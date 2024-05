Le speranze di agganciare la zona Europa erano poche, ma erano comunque rimaste in piedi fino al minuto 96, quando un calcio di rigore trasfromato da Veronica Boquete permette alla Fiorentina di impattare sul 2-2 la sfida contro l'Inter Women all'Arena Civica e ottenere il punto che serviva per ipotecare l'approdo nella Champions femminile. Le nerazzurre passano in vantaggio a loro volta con un penalty trasformato da Lina Magull al 40esimo per trovare il raddoppio con Agnese Bonfantini al 48esimo, dopo bell'assist di Elisa Polli. Passano due giri di lancetta ed Emma Severini dimezza le distanze, poi dopo una serie di occasioni sciupate dalle nerazzurre, di cui una clamorosa con Maja Jelcic, arriva la beffa del rigore causato da Sophie Pedersen su Longo e trasformato da Boquete che vale pareggio e molto probabilmente Europa per le gigliate.