Domenica sarà sfida tra Fiorentina e Inter, seppur a campi invertiti, anche per la formazione femminile di Rita Guarino, secondo impegno delle nerazzurre dopo la Poule Scudetto dopo il pesante ko contro la Juventus al debutto. Sul match contro le bianconere torna ai microfoni di Inter TV il difensore ungherese Beatrix Fordos: "Purtroppo non siamo riuscite a portare a casa la vittoria contro la Juventus: abbiamo tanta voglia di tornare subito al successo e avremo una grande occasione questo weekend. Ci stiamo preparando al meglio e puntiamo a vincere. Negli ultimi tre mesi abbiamo avuto tante ragazze fuori per infortunio ma ora tante sono tornate e siamo contente: ci daranno una grande mano.