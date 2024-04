In vista della sfida di domani alle 12.30 in casa dell'Inter Women, l'allenatore della Fiorentina Femminile, Sebastiàn De La Fuente ha così presentato il match alla vigilia: "Abbiamo un vantaggio di otto lunghezze, dipende tutto da noi. Dobbiamo raccogliere i punti che ci servono, non è cambiato niente rispetto al weekend. Serve concentrazione sull'obiettivo per il quale stiamo lavorando da inizio stagione. L'Inter è una squadra in forma, ma posso dire lo stesso della nostra. Se togliamo l'ultimo quarto d'ora con il Sassuolo, in cui sono venute a mancare alcune certezze, abbiamo giocato bene, da grande squadra. Purtroppo il calcio è così, può succedere di perdersi e ritrovarsi. Restiamo con la testa sulla partita e lavoriamo per prenderci questo pass per la Champions League".