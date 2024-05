Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio FIFA, ha parlato nel corso di 'Radio Anch'io - Lo Sport' della questione authority indipendente che il governo italiano vuole introdurre, sostituendo la Covisoc, per controllare i conti economico-finanziari dei club: "A Bangkok, dove si sono svolti sia il consiglio che il congresso della FIFA, non se ne è parlato ufficialmente. Ma le domande ci sono state. Nel momento in cui la proposta della formazione di questa nuova authority ha preso forma, UEFA e FIFA hanno voluto vedere i documenti a disposizione e hanno scritto una lettera congiunta in cui si sollecita la massima attenzione e si sottolinea l’indipendenza e l’autonomia dello sport".

Christillin ha poi sottolineato un dato: "La situazione dei conti delle squadre italiane è veramente fuori controllo. Secondo il report UEFA, l’83% dei ricavi delle squadre di Serie A sono spesi per gli stipendi, nessuna società di altro genere starebbe in piedi con dei conti così. Bisogna darsi una regolata, so che il presidente Gabriele Gravina ha in mente una serie di riforme. Speriamo si trovi una mediazione in modo che si possa continuare a lavorare insieme, sicuramente con l’apporto del governo, ma con l’autonomia dello sport preservata".