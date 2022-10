Al termine del derby vinto per 4-0 contro il Milan Women, il portiere nerazzurro dell'Inter Women Francesca Durante ha parlato così del momento vissuto dalle ragazze di Rita Guarino: "Sicuramente oggi per noi è stata una grande emozione, abbiamo preparato bene la partita - ha detto ai microfoni di La7 -. Era una partita sentita da tutte ed è un risultato che fa piacere a tutti. Ci sono ovviamente delle cose da migliorare come sempre, ma è stata una grande partita e una vittoria importante. Se punto a prendermi il posto da titolare in Nazionale? Io punto a migliorarmi e a lavorare per il il club, poi se arriverà anche qualche soddisfazione in Nazionale ben venga”.