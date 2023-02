Dopo il successo per 3-2 nella gara di andata a Bogliasco, l'Inter si prepara per sfidare nuovamente la Sampdoria nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Al Konami Youth Development Centre il fischio d'inizio è previsto alle 12:30.

Ecco le scelte ufficiali di Rita Guarino e Antonio Cincotta.

INTER (4-3-3): 12 Piazza; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 17 Fordos, 14 Robustellini; 34 Mihashi, 6 Santi, 18 Pandini; 33 Ajara Njoya, 9 Polli, 11 Chawinga.

A disposizione: 1 Gilardi, 38 Tornaghi, 3 Van Der Gragt, 5 Karchouni, 10 Bonetti, 21 Zappettini, 25 Thøgersen, 37 Colonna, 41 Fadda.