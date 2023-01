Intervistata da Tuttomercatoweb.com Claudia Romanelli , avvocata che nella P&P Women gestisce gli affari di diverse calciatrici di Serie A, B e settori giovanili, ha parlato anche della nerazzurra Chiara Robustellini : “Chiara, dopo uno stop dovuto al Covid, è tornata brillantemente in campo, lo ha fatto in maniera positiva, al 100%, sta facendo molto bene cosa che le è valsa anche la convocazione, assieme a Chiara Beccari, al il ritiro prima dell’Europeo del 2022 - ha assicurato -. Questo è stato un attestato di stima importante per lei e l’Inter le ha dato fiducia prolungandole il contratto. Guarino sta dando la possibilità a tante ragazze giovani di mettersi in mostra, lei si sta alternando con Merlo. Ha giocato titolare contro la Juventus segno che per Guarino è una giocatrice importante e che va pertanto valorizzata”.

A Como stanno spiccando il volo due talenti del 2004 come Beccari, della Juve, e Pavan, dell’Inter. La scelta di andare in una neopromosso si è rivelata vincente.

“Il Como è una squadra che ha avuto il coraggio di mettere in campo giocatrici molto giovani, di valore e nonostante questo sta facendo molto bene. Chiara ci ha fatto vedere grandissime cose, una giocatrice che mi viene da dire d’esperienza nonostante l’età, ha un altro passo, un ritmo diverso, per fermarla va buttata giù tanto che nell’ultima gara si è leggermente infortunata. Anche lei è di scuola Juve, lo scorso anno abbiamo deciso di spostarci per trovare più spazio perché la Primavera, per quanto il livello si sia alzato quest’anno, le stava un po' stretta. Abbiamo cercato di trovare un ambiente giusto per lei, famigliare, come quello del Como che segue queste mie ragazze da vicino come succede anche con Pavan. Lei è un’altra giovane di talento, scuola Inter, che sta trovando spazio, ha disputato ottime gare alcune da ricordare. Sono prestazioni non da giocatrici del 2004 e questo grazie, oltre alle loro qualità, anche alla fiducia che ricevono dal Como che riesce a tirare fuori il meglio di loro. Sono molto contenta di come vengono considerate, ho anche un’altra giovane del 2003 a Como Elisa Caravetta, che pur non essendo titolare si sta mettendo in mostra. Ritengo che siano tutte calciatrici che rappresenteranno la nuova generazione, molto importante per il movimento e la Nazionale. Anche Chiara come Robustellini era stata convocata per il pre-Europeo e devo dire che se l’era meritato. Spero e penso che abbiano grandi opportunità entrambe”.