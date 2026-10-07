Ospite del Premio Gentleman FairPlay, Piotr Zielinski ha parlato ai cronisti presenti dell'obiettivo dei nerazzurri in questo ottobre pieno di impegni: "In queste nove partite vogliamo vincere il più possibile". Il polacco ha parlato anche dei risultati della prima parte di stagione: "Rimonte? Siamo una grande squadra che ha dimostrato di saper recuperare anche quando siamo andati in svantaggio. Questa è anche la nostra forza, ma ora cercheremo di segnare prima degli altri e chiudere le partite".

Sulla sosta lunga, Zielinski ha detto: "Le grandi squadre ogni tre giorni giocano. La rosa ampia permette a tutti di giocare. Champions? Vogliamo dimostrare la nostra qualità, ne abbiamo tanta. Vogliamo fare meglio dell'anno scorso, dove arriveremo lo vedremo alla fine".

Scudetto? "Guardiamo noi stessi cercando di vincere il più possibile per alzare il tricolore. Credo Roma, Juve e Napoli sono forti, anche il Milan e il Como", ha detto il polacco, parlando della Champions: "E' un sogno, non è semplice e lo sappiamo. Ce la metteremo tutta. Non è da tutti andare al Bernabeu e dominare il possesso, creare tante occasioni. Siamo consapevoli della nostra forza. Sono sicuro che posso dare tanto a questa squadra, il primo anno lo lascio alle spalle. Ora voglio fare ancora meglio".