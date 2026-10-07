Arriva un riconoscimento anche per Beppe Marotta, presidente dell'Inter, al 'Premio Gentleman FairPlay', di scena questa sera alla Scuola Militare Teuliè di Milano. Dopo essere salito sul palco per ritirare il premio, il dirigente varesino ha parlato così: "Tutto nasce da un valore che deve esserci in ogni attività: la passione. Io ho realizzato il sogno che avevo nel cassetto sin da quando ero bambino, quindi posso dire di essere estremamente felice".
Riparte un nuovo campionato dal prossimo week-end?
"No, diciamo che il calendario è un po' particolare perché siamo rimasti fermi tre turni. E' una sperimentazione che si è voluta fare e deve essere accettata come tale. La nostra attività non si limita alla partita della domenica, ma lavoriamo durante la settimana per far sì che i giocatori vadano in campo nel migliore dei modi. Colgo l'occasione per ringraziare i miei colleghi dell'Inter che sono qua presenti perché rappresentano la squadra 'invisibile', ma che lavora dietro le quinte per mettere in condizione la squadra di lavorare al meglio".
Il Triplete?
"Intanto godiamoci quello è stato nel 2010. Qesto è un sogno e i sogni possono anche realizzarsi. Il dovere è fare bene, il diritto è quello di sognare".
La premiazione di Marotta: “Sogno il Triplete” ️ https://t.co/asxHxvClbD— FcInterNews.it (@FcInterNewsit) October 7, 2026
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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