Dopo le immagini delle visite mediche sostenute oggi in quel di Istanbul, arriva anche l'ufficialità che era nell'aria ormai da diversi giorni: Edin Dzeko è un nuovo giocatore del Fenerbahce.

L'attaccante bosniaco, che ha firmato un biennale da 4,2 milioni di euro a stagione, si trasferisce in Turchia a costo zero dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con l'Inter, in scadenza il 30 giugno. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dai canali social del Fener: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di incontrare i tifosi", le prime parole del Cigno.

