Mehdi Taremi ha praticamente ufficializzato il suo addio al Porto al termine della partita vinta 2-1 sul Boavista con un suo gol al 98'. "E' emozionante perché è l'ultima al Dragao, sarò sempre un tifoso del Porto dentro e fuori dal campo. La cosa più importante è sempre vincere la partita. Ho sempre cercato di fare il meglio per il Porto", le sue parole a Vsports.

"E' stato bellissimo negli ultimi minuti - dice ancora Taremi -. Abbiamo vinto il derby ed è stato bellissimo. Ho sempre rispettato i tifosi, per questo ho deciso di rimandare il mio contratto del prossimo anno. So che i tifosi a volte erano arrabbiati con me, ma è normale. Li rispetto. Fino alla fine del contratto supporterò il Porto". L'attaccante iraniano è ora a un gol da Hulk, terzo marcatore all-time del club. "Sono un attaccante e ho bisogno di segnare e fare assist. Faccio del mio meglio", la risposta di Taremi.