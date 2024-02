In attesa di capire se sarà ancora al suo posto a giugno, dopo le elezioni che sono in programma l'8 e il 9 di quel mese, Giovanni Ferretti, sindaco di Rozzano, auspica che l'Inter vada avanti spedita col progetto di costruire il nuovo stadio nell'area Cabassi: "Il primo segnale forte che attendiamo è l’acquisto o una proroga sull’esclusiva dei terreni che scade ad aprile - le sue parole riportate da Il Giornale -. Se non la lasciano scadere, è un ottimo segnale; se presentano anche lo studio, direi che è fatta. Io sono pro stadio tutta la vita, e al comitato del no ribadisco che quella non resterebbe comunque un’area verde".

