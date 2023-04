La Lega Serie A, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le date degli anticipi e posticipi della 35esima e 36esima giornata del campionato. L'Inter, dopo il match d'andata dell'euroderby fissato per mercoledì 10 maggio, scenderà in campo sabato 13 per sfidare il Sassuolo in campionato, a San Siro, alle ore 20.45 (DAZN/Sky). Otto giorni, dopo, invece, andrà in scena il big match contro il Napoli (domenica 21 maggio, alle 18, in esclusiva su DAZN). Ecco il calendario con gli impegni in tutte le competizioni della squadra di Simone Inzaghi:

32ª giornata Serie A

Domenica 30 aprile, ore 12:30 Inter-Lazio

33ª giornata Serie A

Mercoledì 3 maggio, ore 21:00 Hellas Verona-Inter



34ª giornata Serie A

Sabato 6 maggio, ore 18:00 Roma-Inter

Andata semifinale Champions League

Mercoledì 10 maggio, ore 21:00 Milan-Inter

35ª giornata Serie A

Sabato 13 maggio, ore 20:45 Inter-Sassuolo

Ritorno semifinale Champions League

Martedì 16 maggio, ore 21:00 Inter-Milan

36ª giornata Serie A

Domenica 21 maggio, ore 18:00 Napoli-Inter

Finale di Coppa Italia

Mercoledì 24 maggio, ore 21:00 Fiorentina-Inter