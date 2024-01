Per Stefano Sensi si può aprire una porta verso l'Inghilterra, nello specifico verso la Championship. Enzo Maresca, tecnico del Leicester, formazione attualmente in Championship, la seconda divisione inglese, ha infatti manifestato il suo interesse per il centrocampista dell'Inter, per il quale il club nerazzurro sta cercando una soluzione anche in considerazione del fatto che il centrale di Urbino è prossimo alla scadenza del contratto. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.

I rapporti tra le due squadre, che hanno allacciato i primi contatti, sono ottimi, consolidati dall'operazione dell'estate 2022 che ha portato ai Foxes il giovane Cesare Casadei. Per ora, non sono state presentate offerte ufficiali all'Inter da parte del club inglese, che però sta cercando di convincere l'ex Sassuolo ad accettare la sfida del ritorno in quella Premier League vinta clamorosamente nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina.

