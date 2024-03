Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospiti Biapri e Borrelli.

Le reazioni ai sorteggi dei quarti di Champions League fatti questa mattina a Nyon. L'Atletico Madrid se la vedrà con il Borussia Dortmund, chi passa affronterà la vincente di Psg-Barcellona. Le ultimissime in casa nerazzurra verso la sfida di domenica contro il Napoli.