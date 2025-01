Minimo sforzo e massimo risultato per l'Inter Primavera, corsara sul campo dell'Empoli con l'1-0 esterno che vale tre punti preziosi per la classifica nella 20esima giornata del campionato Primavera 1: decisivo lo sfortunato autogol di Bembnista al 33'.

Per sbloccare una gara sporca serve il guizzo di Berenbruch: il mancino nerazzurro penetra sulla sinistra e va al cross rasoterra che viene sporcato da Lavelli e deviato in rete dal difensore degli azzurri. Da lì in poi è monologo nerazzurro: Mosconi è il più frizzante (centra una traversa e Versari lo stoppa più volte), ma nonostante le tante occasioni (e le espulsioni di Matteazzi e Zouin) il risultato non si schioda dall'1-0: l'Inter gestisce con personalità gli ultimi minuti e porta a casa tre punti fondamentali per il campionato.

IL TABELLINO:

EMPOLI-INTER 0-1

33' Bembnista (I, autogol)

Espulsi: Matteazzi (E), Zouin (I)

Ammoniti: Zamarian (I), Huqi (E)

EMPOLI (3-5-2): 52 Versari; 34 Bembnista, 15 Falcusan, 2 Moray; 97 Olivieri, 39 Baralla (42 Chiucchiuini 69'), 4 Bacci (23 Huqi 69'), 27 Matteazzi, 7 El Biache; 11 Monaco (10 Cesari 60'), 77 Popov (19 Mboumbou 46').

A disposizione: 43 Poggiolini, 16 Boldrini, 41 Busiello, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo (33 Cerpelletti 73'), 7 Berenbruch (27 Pinotti 90'); 18 Mosconi (3 Cocchi 90'), 9 Lavelli (11 Spinacce 80'), 25 Zouin.

A disposizione: 12 Taho, 6 Maye, 19 Della Mora, 22 Tigani, 26 Garonetti, 28 Romano, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Drigo

Assistenti: Pignatelli-Ingenito

--- RIVIVI IL LIVE ---

94' - TRIPLICE FISCHIO, FINISCE QUI! L'INTER BATTE L'EMPOLI 1-0!

91' - Cambi anche per l'Inter: Berenbruch e Mosconi si accomodano in panchina, al loro posto Pinotti e Cocchi.

90' - Concessi 4' di recupero.

86' - Nuovo cambio per l'Empoli: ingresso in campo per Busiello.

80' - Altra sostituzione per l'Inter, Zanchetta cambia il suo terminale offensivo: Lavelli lascia il posto a Spinaccè.

78' - Ammonito anche Huqi, che stende Mosconi al limite dell'area. La punizione calciata dal 18 dell'Inter termina alta.

73' - Primo cambio per l'Inter: Cerpelletti rimpiazza Bovo.

72' - ANCHE L'INTER RESTA IN DIECI! Pestone di Zouin su Olivieri, l'arbitro Drigo estrae il secondo giallo anche nei confronti dell'attaccante nerazzurro: rosso. Si torna in parità numerica.

70' - Doppio cambio per l'Empoli: fuori Baralla e Bacci, dentro Chiucchiuini e Huqi.

68' - Ancora Mosconi vicino al gol! L'attaccante nerazzurro si porta il pallone sul sinistro e calcia con forza dal limite, ma la deviazione di Versari e la traversa gli negano la gioia del gol.

66' - Nuova paratona di Versari! Berenbruch entra in area e serve Mosconi in ottima posizione, ma il destro dell'attaccante dell'Inter viene respinto dal portiere dell'Empoli.

62' - Altra occasione da gol per l'Inter! Aidoo affonda e mette in mezzo, Venturini conclude di destro ma Versari blocca a terra.

60' - Altro cambio per l'Empoli: Cesari prende il posto di Monaco.

58' - Inter vicina al raddoppio con Zouin! L'attaccante dell'Inter si accentra e spara di destro, Versari respinge.

56' - EMPOLI IN DIECI! Gamba tesa di Matteazzi su Mosconi, centrato sul volto dall'avversario: il centrocampista dell'Empoli si becca il secondo giallo nel giro di pochi minuti e viene espulso.

54' - L'Empoli si affaccia dalla parti di Zamarian con Monaco: il colpo di testa si spegne sul fondo.

52' - Zouin atterra Olivieri con una spallata e blocca la ripartenza dell'Empoli: ammonizione anche per l'interista.

49' - Intervento deciso di Matteazzi su Berenbruch: giallo per il centrocampista dell'Empoli.

46' - Inizia il secondo tempo: l'Empoli sostituisce Popov con Mboumbou.

PRIMO TEMPO - L'Inter va al riposo ad Empoli con un gol (anzi, un'autogol) di vantaggio. La partita, bloccata e resa sporca anche dalle non perfette condizioni del terreno di gioco, inizia a viaggiare sui binari nerazzurri dal minuto 33', quando Berenbruch penetra in area sulla sinistra e mette in mezzo una palla rasoterra che viene sporcata da Lavelli prima di sbattere sullo sfortunato Bembnista che fa autogol. Dalla rete in poi i ragazzi di Zanchetta alzano il baricentro con più convinzione, ma per stare tranquilli servirà trovare il raddoppio nella ripresa.

46' - Arriva il duplice fischio dell'arbitro Drigo: l'Inter va al riposo in vantaggio di un gol.

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - Mosconi ci prova direttamente da calcio d'angolo, ma Versari è attento anche in questo caso.

38' - Mosconi calcia da posizione defilata con un bel collo-esterno mancino: Versari devia in corner.

37' - L'Inter ci prova dalla distanza con Bovo: il destro è alto e impreciso.

33' - GOOOOOOL DELL'INTEEEEERRRR!!!! AUTOGOL DI BEMBNISTA! Berenbruch penetra in area sulla sinistra e mette in mezzo una palla rasoterra che viene sporcata da Lavelli prima di sbattere sullo sfortunato Bembnista che fa autogol. Empoli-Inter 1-0.

30' - Pestone per Lavelli: l'attaccante resta a terra dolorante, poi si rialza e il gioco riprende.

21' - Inter vicina al gol! La punizione velenosa di Berenbruch viene smanacciata da Versari, sulla respinta il tentativo di Zouin viene stoppato dalla difesa dell'Empoli.

19' - Olivieri resta a terra dopo uno scontro con Motta: il gioco riprende dopo qualche istante di interruzione.

10' - Grave ingenuità di Zamarian, che blocca la palla tra le braccia fuori dall'area di rigore: ammonizione per il portiere dell'Inter e punizione per l'Empoli. Il tentativo di Bacci colpisce un giocatore azzurro.

3' - Il primo squillo è dell'Empoli: Zamarian blocca a terra il tentativo ravvicinato di Monaco.

1' - Fischio dell'arbitro Drigo: via a Empoli-Inter!

10.56 - Le squadre entrano in campo, a breve il fischio d'inizio.

----- LIVE -----

Archiviata l'importante vittoria sul Sassuolo dopo gli ultimi risultati negativi (pareggio con l'Udinese e sconfitte contro Roma e Juventus), l'Inter fa visita all'Empoli nella 20esima giornata del campionato Primavera 1 per scacciare definitivamente via i fantasmi. I nerazzurri occupano il quarto posto in classifica a cinque lunghezze di distanza dalla capolista Roma, mentre i toscani si trovano al 15esimo posto e vogliono allungare sulla bassa classifica. Kick-off in programma alle ore 11 al Campo Sportivo di Petroio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

EMPOLI (3-5-2): 52 Versari; 34 Bembnista, 15 Falcusan, 2 Moray; 97 Olivieri, 39 Baralla, 4 Bacci, 27 Matteazzi, 7 El Biache; 11 Monaco, 77 Popov.

A disposizione: 43 Poggiolini, 10 Cesari, 16 Boldrini, 19 Mboumbou, 23 Huqi, 41 Busiello, 42 Chiucchiuini, 44 Rossetti, 45 Rovere, 46 Berizzi, 91 Rugani.

Allenatore: Alessandro Birindelli.

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 5 Alexiou, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 18 Mosconi, 9 Lavelli, 25 Zouin.

A disposizione: 12 Taho, 3 Cocchi, 6 Maye, 11 Spinacce, 19 Della Mora, 22 Tigani, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 28 Romano, 33 Cerpelletti, 35 Putsen.

Allenatore: Andrea Zanchetta

Arbitro: Drigo

Assistenti: Pignatelli-Ingenito

