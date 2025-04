Quello di questa sera potrebbe essere l'ultimo derby della Capitale per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista della Roma, riporta il quotidiano Il Messaggero, sta vivendo infatti una situazione molto difficile, con un rapporto col club giallorosso e coi suoi tifosi ormai arrivato ai minimi storici. Un momento di grande pressione per lui, dal quale vorrebbe liberarsi con una prestazione maiuscola contro i rivali storici; in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro. A 28 anni, Pellegrini è ancora in grado di garantire almeno 4-5 stagioni ad altissimi livelli, secondo il quotidiano della Capitale, e a partire da stasera, proverà a giocarsi al meglio le ultime carte per guadagnarsi una proposta di rinnovo in vista del suo ultimo anno di contratto.

Ma la sensazione che si respira è quella di un addio in estate, specie se dovesse arrivare una proposta concreta che a quel punto club e giocatore potrebbero accettare per non vederlo partire nel 2026 a parametro zero. Secondo l'edizione romana del Corriere della Sera, Pellegrini, che lo scorso anno ha rifiutato l’Arabia, non comincerà comunque la stagione in giallorosso senza il rinnovo. Gli estimatori non mancano: Simone Inzaghi e Antonio Conte lo vedrebbero bene all’Inter e al Napoli (ricordiamo che già a gennaio il nome di Pellegrini fu accostato all'Inter nell'ambito delle voci legate alla possibile partenza di Davide Frattesi), ma il suo nome è uscito fuori anche nella trattativa col Milan per il riscatto di Alexis Saelemaekers. Conterà anche il parere del prossimo allenatore rossonero.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!