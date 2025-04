È da escludere la presenza di Jamal Musiala almeno per il match di martedì sera dell'Allianz Arena tra Bayern Monaco e Inter. L'attaccante della formazione bavarese, uscito per infortunio nel corso della gara contro l'Augsburg, è da definirsi fuori gioco per il quarto di finale di Champions League a detta del direttore sportivo del club Max Eberl, che immediatamente dopo la fine dell'incontro della WWK-Arena ha escluso la sua presenza contro i nerazzurri affermando: "Ora lo esamineremo e poi vedremo. Ma non sembra una cosa così bella, martedì non potrà esserci", afferma ai microfoni di DAZN.

Musiala, lo ricordiamo, ha accusato un dolore alla coscia sinistra nel tentativo di disturbare un rinvio lungo del portiere avversario Finn Dahmen, ed è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dai medici del club. Eberl lancia un appello al resto della squadra: "Ora devono intervenire gli altri. Non possiamo lamentarci ora. Sappiamo che possiamo vincere anche senza Jamal".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!