A pochi giorni dalla gara con l'Udinese, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato di diversi argomenti. Partendo da una descrizione della prossima avversaria: "Aspettiamo di ritrovarci per preparare la partita e per capire se avrà fatto bene la sosta. Sarà l'ultima parte del campionato, vogliamo finire su un livello alto. Vogliamo vincere, fare del nostro meglio. Non è mai stato facile con l'Udinese, né in casa né fuori. Ci aspetta una partita difficile contro una squadra fisica, tatticamente brava, che sa come difendere e attaccare. Per quello dovremo fare del nostro meglio per vincere la partita".

Sugli obiettivi stagionali dell'Inter.

"Eravamo pronti a questo campionato, sapevamo che non sarebbe stato facile come l'anno scorso perché le altre si sono rinforzate e sono tutte vicine. Per quello dobbiamo stare tranquilli, pensare alla nostra squadra, essere insieme ed andare avanti. Al momento non siamo arrivati da nessuna parte, stiamo procedendo verso i nostri obiettivi. Il cammino è ancora lungo, abbiamo ancora nove partite di campionato da giocare più quelle di Champions e Coppa Italia. Pensiamo solo all'Udinese, poi penseremo alle altre gare che ci aspettano. Abbiamo altri due mesi da giocare, non andiamo troppo avanti ma pensiamo alla fine del campionato. Possiamo arrivare fino in fondo ad ogni competizione, sogniamo in grande tutti e se stai sognando allora puoi arrivare a quei punti. Non sarà facile perché tutti vogliono vincere campionato, coppa e Champions, ma andando avanti possiamo arrivare dove vogliamo".

Un pensiero su Simone Inzaghi.

"Il mister è migliorato tantissimo nei due anni che sono stato all'Inter, e lo fa vedere nelle partite che sta facendo. Sta ancora cambiando e ha voglia di imparare. Ogni allenatore che ho avuto è stato differente, magari c'è chi pensa che essendo più amico dei calciatori possa fare bene e invece chi pensa che devo mantenere una distanza come è giusto tra allenatore e giocatore. Per quello non posso dire se uno fa bene e l'altro no, però Inzaghi posso dire che sta facendo benissimo e merita di essere dov'è".

Sull'eventuale rinnovo con l'Inter.

"Voglio finire su un livello alto come l'Inter, poi a fine stagione vedremo se continuare un altro anno o andare via. Non abbiamo deciso ancora, per il momento però sono felice all'Inter e vorrei rimanere qui. Vedremo cosa succede, mi piacerebbe rinnovare fino al 2027 ma dipende anche dal mio corpo. se sono capace di gestirmi bene mantenere il livello che sto dimostrando. Poi capiremo".

