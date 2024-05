Dopo il rotondo 5-0 di Frosinone, è tempo di una 'mini vacanza' per i calciatori dell’Inter, con weekend e inizio settimana liberi. Simone Inzaghi – come appurato da FcInterNews - ha infatti concesso addirittura quattro giorni e mezzo liberi ai suoi ragazzi, con la ripresa fissata per mercoledì pomeriggio. Domenica la sfida con la Lazio.

