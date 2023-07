Dopo giorni di silenzio, in cui si sono sprecati i retroscena e le indiscrezioni di mercato per raccontare il suo voltafaccia all'Inter, Romelu Lukaku prende la parola su Instagram, molto probabilmente per offrire un suo pensiero su quanto sta leggendo in giro sui media mondiali sul suo conto. "Quando quell'odio non funziona, iniziano a dire bugie", il messaggio postato all'interno delle stories da Big Rom, che ora si sta allenando con i giocatori fuori rosa del Chelsea alla ricerca di una sistemazione definitiva per la prossima stagione.

