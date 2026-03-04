PARMA-INTER 0-0

Si chiude senza tiri in porta un noioso primo tempo tra Parma e Inter Primavera. Le due squadre non hanno creato granché, con il Parma che ha avuto il pallino del gioco per parecchi minuti. L'Inter, pur lasciando il possesso agli avversari, ha concesso pochissimo e non ha rischiato nulla. Probabile che nella ripresa entrambe le squadre cerchino con maggiore spirito di iniziativa il gol del vantaggio. In tal senso, importanti anche le mosse dei due allenatori dalla panchina.

16.50 - Fischia due volte Cerbasi: 0-0 all'intervallo tra Parma e Inter.

45'+4 - Ci prova Della Mora da fuori. Tiro respinto

45'+1 - Corner per l'Inter che diventa una possibile ripartenza per il Parma. Mena crossa sul ribaltamento di fronte e Picco colpisce di testa: incornata debole, Taho controlla la sfera che scivola a lato.

45'+1 - Quattro di recupero.

45' - Punizione dalla trequarti per il Parma, la palla arriva dopo una deviazione a Balduzzi sul secondo palo. Il suo cross è deviato, Taho blocca facilmente.

42' - Crossa Bovio dalla trequarti: chiude di testa Drobnic, che poi resta a terra. Gioco fermo, anche se non dovrebbe trattarsi di un problema troppo grave.

37' - Accelerazione del Parma con Mikolajewski. Il nove di casa mette un traversone forte per Cardinali che attaccava il secondo palo. Mayé chiude con un intervento non facile.

30' - Tira da fuori Mosconi: conclusione decisamente poco pericolosa, palla sul fondo.

28' - Brivido in area di rigore per l'Inter. Punizione battuta rapidamente dai padroni di casa e nerazzurri sorpresi, Cardinali viene fermato da Mayé. Per l'arbitro non c'è nulla, qualche dubbio dal replay.

19' - Chiusura fondamentale di Bovio. Balduzzi aveva preso velocità sulla sinistra, determinante la scivolata del difensore centrale nerazzurro per fermare l'azione avversaria.

18' - Zouin riesce a mettere il cross dalla sinistra, impatto sporco con il pallone di Mosconi e la difesa libera.

11' - Nulla di fatto: si chiude con un fallo in attacco di Balduzzi su Della Mora l'offensiva del Parma.

11' - Azione insistita, alla fine Mayé respinge. Ancora giro dalla bandierina per i padroni di casa.

10' - Meglio il Parma in avvio. Fiammata di Cardinali, Jakirovic, in un primo momento saltato, riesce a rientrare e mettere in corner.

6' - Jakirovic subito ammonito. Entrata dura su Diop, giallo giusto.

5' - Primo tiro per il Parma. Diop tenta la gran soluzione da fuori area: collo esterno impreciso dopo la palla persa da Bovio sulla pressione di Mikolajewski.

16.01 - Fischia ora Cerbasi! E' iniziata la sfida tra Parma e Inter.

15.58 - Squadre in campo a Parma. L'Inter giocherà in bianco, i padroni di casa invece in gialloblu.

Impegnativa trasferta a Parma per i ragazzi della Primavera dell'Inter di Benny Carbone. I nerazzurri, reduci dal pareggio 1-1 di domenica contro l'Atalanta, cercheranno in Emilia di tornare a conquistare i tre punti che mancano dal 30 gennaio, data del successo per 2-1 contro la Cremonese. La classifica resta comunque positiva per i nerazzurri che sono ancora in zona playoff. Il Parma è una concorrente diretta dell'Inter, trovandosi al terzo posto in classifica, trascinata dai 16 gol del capocannoniere del campionato Mikolajewski. La squadra di Carbone, che era quinta prima delle altre partite di questa giornata, deve vincere per accorciare il gap e per rispondere ai successi delle dirette rivali di classifica. Ecco le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 16.

PARMA (4-2-3-1): Astaldi; Mena, Conde, Drobnic, Marchesi; Tigani, Diop; Balduzzi, Picco, Cardinali; Mikolajewski.

A disposizione: Mazzocchi, Pajsar, Nwajei, Ozzano, Varali, Gemello, Diallo, Chimezie, Avramescu, Mengoni, Semedo.

Allenatore: Nicola Corrent

INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Mayé; Venturini, Cerpelletti, Zarate; Mosconi, Mancuso, Zouin.

A disposizione: Farronato, Marello, Putsen, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Breda, Williamson, Carrara, Konteh Jaiteh, Grisoni Fasana.

Allenatore: Benito Carbone

Ammonito: Jakirovic (6')

Arbitro: Cerbasi (sez. di Arezzo)

Assistenti: Mastrosimone-Spagnolo.