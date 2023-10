"Tra Pallone d'Oro e Mondiale, quello che sto vivendo è un sogno. È molto importante per me essere qui stasera. La scorsa stagione ho giocato le due finali più importanti del calcio. Stasera è una ricompensa per il lavoro e il sacrificio che ho fatto". Così Lautaro Martinez parla ai microfoni di ESPN dalla passerella del Pallone d'Oro di Parigi, poco prima della cerimonia di premiazione. Il Toro, lo ricordiamo, si è piazzato al 20esimo posto nella classifica del 2023 che dovrebbe vedere in cima, per l'ottava volta nella storia, il suo connazionale Lionel Messi. Sul quale Lautaro ha una certezza: "Ha dovuto condividere questa epoca con Cristiano Ronaldo, se no di Palloni d'oro ne avrebbe vinti 15".

Parlando anche ai microfoni di TNT Sports, Lautaro si sofferma su un eventuale ritorno al Racing Avellaneda: "Sarà sempre la mia casa, è stato lì che ho finito di formarmi come giocatore. Mi hanno saputo sempre tirare fuori dai momenti difficili dando anche una mano alla mia famiglia; sarò sempre grato a loro. La voglia di tornare in futuro c'è sempre, però dipenderà dalla mia famiglia. Quante volte penso al rigore contro i Paesi Bassi e al Mondiale? Tante, perché è un orgoglio e abbiamo conseguito un obiettivo importante che non arrivava da tanto tempo e abbiamo fatto felice un Paese che stava soffrendo molto".

Nel giro delle interviste, il capitano nerazzurro rilascia anche una battuta al twitcher spagnolo Ibai Llanos a proposito di un'eventuale chiamata del Real Madrid e se davvero è stato vicino alle Merengues in estate: "Ovviamente parliamo di una squadra molto importante, ma i miei pensieri e la mia testa sono sempre rivolti all'Inter. Sono molto contento lì, ho un contratto e la mia famiglia sta benissimo a Milano. Questa sera è speciale per me, ringrazio l'Inter e la Nazionale argentina. Cosa mi auguro per il 2024? Di poter continuare a competere, portare l'Inter il più in alto possibile e rappresentare l'Argentina nel modo migliore. E vincere titoli, perché lo sport è questo".

