Forse i postumi della festa Scudetto si sono fatti sentire, forse alla fine hanno prevalso le maggiori motivazioni dei padroni di casa. Sta di fatto che l'Inter deve cedere il passo per la seconda volta in questa stagione al Sassuolo di Davide Ballardini, che trova tre punti che possono pesare tantissimo nella corsa per la salvezza. Il gol di Armand Laurienté al minuto 20 risulta decisivo per la squadra emiliana, che punisce un'Inter apparsa a tratti abbastanza svagata, che anche quando ha provato a imprimere la propria impronta al match lo ha fatto senza troppa convinzione, e quando ha trovato la via del gol si è vista negare la gioia dal VAR che ha vanificato la rete di Lautaro Martinez. Finisce la serie di partite con gol segnati per i nerazzurri, che non potranno più sfondare quota 100 in classifica; dettagli, sicuramente, ininfluenti. Mentre per il Sassuolo, comunque vada, rimane sempre una bella medaglia da appuntarsi al petto quella dei sei punti presi ai campioni d'Italia.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 1-0

MARCATORE: 20' Laurienté

SASSUOLO: 47 Consigli; 5 Erlic, 13 Ferrari, 19 Kumbulla; 22 Toljan (86' 2 Missori), 35 Lipani (71' 14 Obiang), 7 Henrique (86' 6 Racic), 42 Thorstvedt (59' 24 Boloca), 43 Doig; 45 Laurienté; 9 Pinamonti.



In panchina: 25 Pegolo, 28 Cragno, 3 Pedersen, 8 Mulattieri, 11 Bajrami, 15 Ceide, 21 Viti, 23 Volpato.



Allenatore: Davide Ballardini.

INTER: 77 Audero; 28 Pavard, 6 De Vrij, 95 Bastoni (70' 17 Buchanan); 2 Dumfries (60' 7 Cuadrado), 16 Frattesi (70' 23 Barella), 21 Asllani (74' 14 Klaassen), 22 Mkhitaryan (60' 8 Arnautovic), 30 Carlos Augusto; 70 Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 5 Sensi, 9 Thuram, 20 Calhanoglu, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marchetti. Assistenti: Galetto - Fontemurato. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: Valeri. Assistente VAR: Serra.

Note

Spettatori: 19.454. Incasso: 634.931 euro

Ammoniti: Pavard (I), Boloca (S)

Corner: 2-5

Recupero: 1°T 4', 2°T 4'.

94' - Fischia Marchetti, rien ne va plus al Mapei Stadium! Il Sassuolo fa un altro sgambetto all'Inter e mette un mattone pesante per la corsa salvezza!

93' - Laurienté si guadagna un calcio di punizione nella metà campo nerazzurra.

92' - Buchanan contrastato da Missori, tocca palla per ultimo il canadese. Rinvio dal fondo.

90' - Giallo anche per Boloca che ferma fallosamente Buchanan.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Primo cartellino giallo dell'incontro per Pavard.

89' - Buchanan prova a mettere in mezzo per Arnautovic bloccato da due difensori, palla che si spegne sul fondo.

87' - Klaassen raccoglie una respinta e appoggia per Barella che prova dalla distanza, palla alle stelle.

86' - Ultimi cambi per il Sassuolo: Racic per Henrique, Missori al posto di Toljan.

85' - Arnautovic appoggia per Lautaro che calcia alto, ma l'austriaco era in fuorigioco.

83' - Inter che prova ad assaltare la trincea neroverde, grande recupero di Pavard.

82' - Cuadrado riceve da Barella e mette in mezzo per Arnautovic, anticipato da Kumbulla.

80' - Pinamonti va a contrastare Sanchez, Inzaghi reclama il fallo ma c'è solo rimessa per il Sassuolo.

79' - Lancio di Barella troppo profondo per Sanchez, pallone fuori.

77' - Crossa Boloca, palla controllata da Audero.

76' - Pavard fa fallo su Pinamonti sullo stacco aereo, punizione per il Sassuolo.

74' - L'ultima carta di Inzaghi è Klaassen, fuori Asllani.

71' - Nel Sassuolo esce Lipani, che cede il campo a Obiang.

69' - Altri due cambi per Inzaghi: dentro Buchanan e Barella, fuori Bastoni e Frattesi.

68' - Sta per arrivare il momento di Buchanan.

67' - Prova ancora il tiro Lautaro, Consigli respinge coi pugni.

66' - Primo pallone per Arnautovic che prova il tiro, murato da Ferrari.

63' - Altro recupero di Carlos Augusto, che stavolta anticipa Toljan.

62' - La Curva Nord chiama Inzaghi a saltare, ma il tecnico è completamente immerso nella partita.

61' - Henrique lancia Erlic, rincorso e raggiunto da Carlos Augusto.

60' - Prime mosse anche per Inzaghi: torna Cuadrado, che rileva Dumfries. Arnautovic prende il posto di Mkhitaryan.

59' - Primo cambio per il Sassuolo: esce Thorstvedt, in campo Boloca.

59' - Marchetti tiene il cartellino in tasca anche davanti al fallo di Dumfries su Laurienté.

58' - Sanchez mette in mezzo, ma l'azione sfuma per fuorigioco.

56' - Altro strattone su Lautaro di Laurienté, punizione per l'Inter.

55' - Interviene nettamente Ferrari su Lautaro, Marchetti risparmia un giallo al capitano emiliano.

53' - Erlic anticipa Lautaro e si prende anche fallo dall'argentino.

52' - Cross di Bastoni che per poco non sorprende Consigli piazzato male, libera Doig.

50' - Calcia Laurienté, palla che arriva dritta ad Audero.

49' - Fallo di Bastoni su Pinamonti, punizione pericolosa per il Sassuolo.

47' - Thorstvedt di testa prolunga la rimessa di Doig, Audero esce e blocca in presa alta.

----

21.51 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

21.50 - Le squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

----

49' pt - Poco dopo, arriva il duplice fischio: squadre a riposo, Sassuolo in vantaggio sull'Inter all'intervallo per 1-0.

49' pt - Fischia Marchetti, annullato il gol di Lautaro. Si rimane sull'1-0.

48' pt - Marchetti immobile attende segnalazioni da Valeri.

IL GOL DI LAUTARO: Combinazione in area tra Sanchez e Carlos Augusto, il pallone del brasiliano diventa un cross sul quale piomba il capitano che da pochi passi non sbaglia. C'è però check del VAR...

46' PT - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUTAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZ!!

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Ancora Dumfries a creare grattacapi ad Audero, che deve regalare una rimessa al Sassuolo.

42' - De Vrij reclama il corner dopo un contrasto con Erlic, corner che sembrava solare ma non è di questo avviso l'assistente: rinvio dal fondo.

42' - Combinazione tra Pavard e Frattesi e tiro di quest'ultimo deviato in corner.

40' - Asllani riesce a salvare un pallone, poi mette un buon cross per Dumfries che colpisce l'esterno della rete.

39' - Bella difesa del pallone di Frattesi, che guadagna un calcio di punizione.

38' - Sistemata la questione: un moscerino era entrato nell'occhio di Frattesi, tornato in campo.

36' - Problema ad un occhio per Frattesi, che chiede l'intervento dello staff medico.

35' - Prova il tiro Lautaro, palla che termina altissima.

34' - Cross di Dumfries che attraversa lo specchio della porta, l'azione prosegue con Sanchez che servito da Bastoni prova un cross a pallonetto che termina fuori.

31' - Da terzo a terzo: Bastoni coglie Pavard in area, il colpo di testa del francese è neutralizzato da Consigli.

29' - Kumbulla controlla Lautaro, guadagnando un rinvio dal fondo.

28' - L'Inter alza i giri del motore: Sanchez prova la conclusione, palla centrale che colpisce Consigli.

26' - Dumfries si divora il pareggio. Palla meravigliosa di Asllani a liberare l'olandese che davanti a Consigli non inquadra la porta.

22' - Dumfries rischia ancora, alleggerimento pericoloso per Audero che deve uscire e spazzare.

20' - Sassuolo in vantaggio! Laurienté! Doig strappa palla ad un Dumfries troppo pigro e mette per il francese che di potenza mette la palla sotto la traversa!

19' - Sanchez trattiene Lipani, Marchetti fischia fallo tra le proteste del cileno.

18' - Risponde l'Inter: cross dalla destra di Dumfries, Lautaro arriva in taglio ma non corregge in porta.

16' - Lipani! Gran tiro del ragazzo classe 2005 che trova pronto Audero nella respinta.

15' - Occasione per il Sassuolo: la difesa nerazzurra un po' impacciata non libera l'area, Thorstvedt prova il tiro deviato in corner da De Vrij.

14' - Laurienté calcia un corner che taglia l'area, nessun compagno arriva a ribadire in porta.

13' - Primo corner del match per il Sassuolo.

12' - Laurienté si divincola in area nerazzurra e arriva a ridosso della porta di Audero, Carlos Augusto libera.

12' - Bene De Vrij in chiusura sull'incursione di Matheus Henrique, che poi prova il cross fuori misura per Pinamonti.

10' - Altro cross di Bastoni stavolta per Lautaro, Erlic ci mette il piede e spazza.

9' - Bastoni prova a crossare per Sanchez, Ferrari anticipa il cileno.

8' - Bastoni strattonato da Laurienté, per Marchetti è solo rimessa.

4' - Scontro tra Matheus Henrique e Bastoni, semplice rimessa per il Sassuolo.

3' - Sanchez trova il contrasto di Kumbulla, il cileno reclama il corner ma per Marchetti è rinvio dal fondo.

-----

20.46 - Sarà del Sassuolo il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Ferrari e Lautaro davanti a Marchetti per il sorteggio.

20.43 - Sassuolo e Inter entrano sul terreno di gioco per il prepartita.

20.31 - Le due squadre tornano progressivamente negli spogliatoi, fra poco sarà Sassuolo-Inter.

-----

