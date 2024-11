Dopo un faticoso primo tempo, approcciato non benissimo contro i pari età del Lipsia la quinta partita di Youth League, l'Inter Primavera esce rinfrancata dagli spogliatoi e ribalta un risultato che la porta sempre più sola in vetta alla classifica. Cinque vittorie su cinque per l’Under 20 nerazzurra, che se nella prima frazione di gioco ha rincorso gli ospiti, arrivati a Milano in più che buona forma, e capaci di chiudere i primi 45 minuti avanti di una rete, nella ripresa hanno subito la veemente reazione avversaria, che già in apertura frutta la rete del pareggio firmata dagli undici metri da Matteo Spinaccè e poi culmina con le due magie firmate da Luka Topalovic, che nello spazio di tre minuti piazza un meraviglioso uno-due con due pennellate dalla distanza che indirizzano il match. La rete di Voupack a pochi secondi dalla fine non altera la sostanza delle cose: il volo europeo dell'Inter continua.

(Bulland (L) 25'; Spinaccè (I) 48'; Topalovic (I) 63', 65'; Voufack (L) 94').

94' - Non c'è più tempo, Bošković fischia tre volte: l'Inter batte il Lipsia per 3-2 e porta a casa la quinta vittoria su cinque in questo percorso europeo, confermandosi sempre più capolista con 13 punti.

IL GOL DI VOUFACK: Tiro dalla distanza di Damaia che Zamarian respinge senza riuscire a bloccare, sulla ribattuta Voufack va in tap-in e mette il gol del 3-2.

93' - GOL DEL LIPSIA: Voufack accorcia le distanze.

Sono 314 gli spettatori presenti al Konami Youth Developmente Centre per Inter-RB Lipsia.

89' - Il direttore di gara concede 4 minuti di recupero. Si giocherà fino al 94esimo.

87' - Iniziativa individuale di Daniele Quieto dal limite dell'area, ma Dickes è attento e non si lascia sorprendere.

84' - Doppio tentativo dei ragazzi di Heidinger prima con Koß, poi con Walther che spedisce alto.

84' - Cambio ancora per il Lipsia: finisce la partita del numero 30, Weißbach. Prende il suo posto Naumann.

82' - Cambia ancora Zanchetta: fuori De Pieri e Topalovic. Entrano Quieto e Tigani.

81' - Nerazzurri vicinissimi al poker con Zouin che dalla destra insidia Dickes con un velenoso tiro rasoterra, che l'estremo difensore riesce a pizzicare in corner.

79' - Vistosa trattenuta di Langsteiner su De Pieri: ammonito anche il 14 del Lipsia.

78' - Cambia ancora Heidinger: fuori Schoßler, al suo posto spazio a Voufack.

75' - Doppio cambio per l'Inter: escono Zanchetta e Spinaccé, entrano Zarate e Lavelli.

74' - Altro giallo della gara, estratto dal direttore di gara montenegrino ai danni dell'appena entrato Henning. Il 5 degli ospiti ha atterrato fallosamente Cocchi, giusto l'intervento dell'arbitro.

71' - Triplo cambio per il Lipsia: Fuori Ramsak, Bulland e Boog, prendono il loro posto Damala, Langsteiner ed Henning.

IL GOL DI TOPALOVIC: Lo sloveno si trasforma in Sneijder e trova una parabola perfetta da calcio di punizione appena fuori area, sporcata anche da un avversario, che non lascia scampo a Dickes. Doppietta in un amen per Topalovic.

65' - ANCORA GOOOOOOOOOOOOL. ANCORA TOPALOVIC!

IL GOL DI TOPALOVIC: Magia dello sloveno che riceve da Zanchetta e si inventa un arcobaleno clamoroso che si spegne nel sacco sorprendendo Dickes.

63' - GOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTERRRRRRR: LUKA TOPALOVIC PORTA IN VANTAGGIO I NERAZZURRI.

60' - Altra presa sicura di Zamarian su un tentativo di incursione di Bulland: l'estremo difensore interista, con la complicità del duo Re Cecconi-Maye blocca.

57' - Zouin riesce a recuperare un pallone nello stretto e scappa verso la porta di Dickes, cross al centro alla ricerca di Spinacce ma il 9 di Zanchetta viene anticipato da Boog.

54' - Zamarian non interviene bene sul tiro dalla destra, Re Cecconi riesce ad anticipare Ramsak.

52' - Cocchi ci prova dalla lunga distanza, conclusione sballattissima che termina alta.

GOL DELL'INTER: SPINACCE DAL DISCHETTO SPIAZZA DICKES E PAREGGIA IL MATCH.

47' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTER

47' - Dal dischetto va Spinacce.

47' - Rigore a favore dell'Inter: palla persa malamente da Weissbach che poi atterra Spinaccè dentro l'area: calcio di rigore per l'Inter.

15.35 - Comincia la ripresa, è l'Inter a muovere il primo pallone: PARTITI!

INTERVALLO - Primo tempo faticoso per l’Inter di Zanchetta che si presenta a questo quinto turno di Youth League in forma stranamente non smagliante come mostra sin dall'approccio alla gara. I nerazzurri provano a prendere le misure ma gli ospiti riescono a bloccare puntualmente i tentativi di manovra offensiva, riuscendo altresì a rendersi più pericolosi della squadra di casa fino a trovare il vantaggio firmato, in maniera anche rocambolesca, da Bulland al 25esimo. I ragazzi di Zanchdetta non si disuniscono e crescono al passare dei minuti, cercando più volte il gol del pari che però sfortunatamente non arriva per imprecisione o per bravura del portiere avversario.

48' pt - Fischia due volte Bošković: squadre a riposo con il Lipsia in vantaggio per 1-0, decisivo il gol di Bulland.

46' pt - Buona idea di De Pieri che prima si prende carico di un pallone che conduce fino all'area di rigore, poi scambia con Cocchi, ma l'uno due 10-3 non serve a trovare varchi: il Lipsia respinge ogni tentativo di incursione dei nerazzurri.

45' - Fischiati tre minuti di recupero.

44' - Sugli sviluppi del corner, Zouin ci prova con un controllo e tiro che finisce alto.

43' - Il primo pallone toccato da Zouin si tramuta in una conclusione insidiosa e ben calibrata, bravo Dickes a dire no mandando in calcio d'angolo.

40' - È ancora il Lipsia a gestire il pallone e a proporsi maggiormente nella metà campo degli avversari. Fase di fatica per la squadra di casa.

39' - Koss calcia col piede debole dalla distanza, nessun problema per Zamarian che blocca sicuro.

36' - Boog controlla un pallone forse con una mano. Ricordiamo che il giocatore è già ammonito...

35' - Doppia occasione per l'Inter, ad un passo dal pari. De Pieri riceve un gran pallone che scambia con Spinacce che dalla sinistra mette in mezzo alla ricerca di Della Mora che viene anticipato. Sulla ribattuta tenta il tiro Venturini ma calcia senza prendere le misure: pallone fuori con deviazione e conseguente calcio d'angolo.

32' - Punizione da buona posizione guadagnata dai padroni di casa, alla battuta va De Pieri ma il tiro non impensierisce l'estremo difensore ospite.

30' - L'11 di Zanchetta non ce la fa a continuare: primo cambio per l'Inter. Esce Romano, al suo posto entra Zouin.

28' - Problemi per Thiago Romano dopo uno scontro con un avversario, l'argentino appare molto dolorante.

GOL DEL LIPSIA: I tedeschi non demordono e trovano un recupero di Boog: il 23 tedesco mette in mezzo un rpallone strano, tenuto vivo da Jatta che serve Neumann. Cross del 28 sul quale si fionda Bulland che beffa Re Cecconi in marcatura e spiazza Zamarian.

25' - LIPSIA IN VANTAGGIO: Bulland porta in vantaggio gli ospiti.

25' - Ramsak punta Re Cecconi e poi crossa, Maye di testa allontana il pericolo ma la palla rimane ai tedeschi che restano in attacco.

21' - Duro colpo di Re Cecconi su Ramsak. L'arbitro ferma il gioco e ammonisce il 5 di Zanchetta.

19' - Schoßler tenta il tiro, ma un ottimo Zamarian non si fa beffare e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner i tedeschi non trovano varchi: nerazzurri bravi a liberare l'area con Venturini.

15' - Buona iniziativa di Topalovic che mette ordine a centrocampo recuperando un ottimo pallone che gira per Thiago Romano: l'11 nerazzurro mette in mezzo, dove Spinacce spizza di testa, senza però trovare la porta.

11' - Occasione per il Lipsia con Jatta che resiste all'opposizione di Zanchetta e mette in mezzo un buon cross, dove Ramsak allunga la gamba e colpisce mandando fuori di poco.

10' - De Pieri tocca per ultimo sul tentativo di Schlosser, l'arbitro e il guardalinee però negano il corner agli avversari. Rinvio dal fondo per l'Inter.

8' - Punizione da posizione interessante fischiata a favore della squadra ospite. Va Schoßler alla battuta, il 10 dei tedeschi calcia bene, ma Re Cecconi libera con serenità l'area, sventando il pericolo.

4' - Primo giallo del match ai danni di Boog: il calciatore tedesco ha fermato fallosamente De Pieri, bravo a recuperare un pallone a centrocampo che stava per innescare una ripartenza della squadra di casa.

1' - Subito spunto per l'Inter: bella giocata tra Topalovic e Cocchi, Spinaccè manca l'appuntamento con il tocco vincente. Sugli sviluppi ci prova anche Thiago Romano senza impensierire il portiere avversario.

14.30 - Primo pallone del match per i tedeschi: PARTITI!

14.29 - Bulland e Zanchetta davanti a Milos Boskovic per il sorteggio.

14.28 - Inter e Lipsia entrano in campo.

14.16 - Riscaldamento completato, tra pochi minuti il calcio d'inizio del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (4-3-3): 1 Zamarian; 2 Della Mora, 5 Re Cecconi, 6 Maye, 3 Cocchi; 7 Venturini, 4 Zanchetta, 8 Topalovic; 10 De Pieri, 9 Spinaccè, 11 Romano.

A disposizione: 12 Taho, 13 Kangasniemi, 14 Alexiou, 15 Motta, 16 Zarate, 17 Tigani, 18 Zouin, 19 Quieto, 20 Lavelli.

Allenatore: Andrea Zanchetta.

LIPSIA (4-3-2-1): 33 Dickes; 3 Koß, 23 Boog, 8 Schuldes, 26 Walther; 28 Neumann, 18 Bulland, 30 Weißbach; 10 Schoßler, 11 Jatta; 9 Ramsak.

A disposizione: 1 Janosch, 22 Daffner, 5 Hennig, 6 Bohm, 7 Damala, 14 Langsteiner, 19 Voufack, 20 Naumann, 25 Reschke.

Allenatore: Sebastian Heidinger.

Arbitro: Miloš Bošković

Assistenti: Marjan Paunović e Vladislav Radenović

Quarto ufficiale: Kevin Bonacina

- Nell'Inter si rileva l'assenza di Thomas Berenbruch, lasciato a disposizione di Simone Inzaghi per colmare la lacuna legata all'assenza di Davide Frattesi.

